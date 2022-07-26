Илон Маск ответил на решение РФ выйти из проекта МКС в 2024 году

26 июля 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Россия намерена выйти из проекта МКС после 2024 года Фото: Пресс-служба Роскосмоса Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал РФ «Счастливого пути» после заявления «Роскосмоса» о выходе из проекта Международной космической станции в 2024 году. Об этом он сообщил в Twitter (заблокирован в РФ). «Bon voyage», — написал Маск по-французски. Таким образом он отреагировал на слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, которого назначили вместо Дмитрия Рогозина. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путины Борисов заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС. При этом он пообещал, что «Роскосмос» до этого момента выполнит все свои обязательства перед партнерами.

Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал РФ «Счастливого пути» после заявления «Роскосмоса» о выходе из проекта Международной космической станции в 2024 году. Об этом он сообщил в Twitter (заблокирован в РФ). «Bon voyage», — написал Маск по-французски. Таким образом он отреагировал на слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, которого назначили вместо Дмитрия Рогозина. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путины Борисов заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС. При этом он пообещал, что «Роскосмос» до этого момента выполнит все свои обязательства перед партнерами.