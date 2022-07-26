Илон Маск ответил на решение РФ выйти из проекта МКС в 2024 году

Россия намерена выйти из проекта МКС после 2024 года
Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал РФ «Счастливого пути» после заявления «Роскосмоса» о выходе из проекта Международной космической станции в 2024 году. Об этом он сообщил в Twitter (заблокирован в РФ).
«Bon voyage», — написал Маск по-французски. Таким образом он отреагировал на слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, которого назначили вместо Дмитрия Рогозина.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путины Борисов заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС. При этом он пообещал, что «Роскосмос» до этого момента выполнит все свои обязательства перед партнерами.
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