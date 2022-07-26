NRK: проститутки в Норвегии выдают себя за украинок ради денег 27 июля 2022 в 06:05 Размер текста - 17 + Они честно признались, что делают это ради привлечения клиентов Фото: depositphotos.com Проститутки в Норвегии стали выдавать себя за украинок ради привлечения клиентуры. Об этом рассказало местное телевидение NRK. Норвежские проститутки начали прикидываться украинками, поскольку якобы беженкам клиенты охотнее готовы платить. По словам журналистов телеканала, посетители борделей часто оправдываются перед собой за такой поступок, что помогают женщинам, попавшим в «беду». Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании и других стран. Женщины попытались оправдать себя тем, что таких образом они хотели заработать больше денег. Украинские беженцы в скандинавской стране стоят в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить». Еще тогда журналисты отмечали, что некоторые из бежавших украинцев всерьез задумываются о проституции, пишет ФАН. Проститутки в Норвегии стали выдавать себя за украинок ради привлечения клиентуры. Об этом рассказало местное телевидение NRK. Норвежские проститутки начали прикидываться украинками, поскольку якобы беженкам клиенты охотнее готовы платить. По словам журналистов телеканала, посетители борделей часто оправдываются перед собой за такой поступок, что помогают женщинам, попавшим в «беду». Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании и других стран. Женщины попытались оправдать себя тем, что таких образом они хотели заработать больше денег. Украинские беженцы в скандинавской стране стоят в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить». Еще тогда журналисты отмечали, что некоторые из бежавших украинцев всерьез задумываются о проституции, пишет ФАН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям