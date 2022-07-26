У выпавшей из окна екатеринбурженки остался маленький ребенок

Девушку, которая 25 июля выпала из окна дома на Циолковского, 57 в Екатеринбурге, звали Нина, и у нее остался маленький ребенок. Об этом сообщила знакомая умершей.
«Ребенку Нины три года. В последнее время она находилась в угнетенном состоянии», — передает портал Е1.ru со ссылкой на знакомую Нины. Она рассказала, что перед смертью девушка дралась со своим молодым человеком. На камеру в подъезде попал момент их ссоры.
URA.RU обратилось в следственное управление СК России по Свердловской области. Там отказались комментировать информацию.
Очевидцы сообщили о падении девушки из окна вечером 25 июля. По имеющейся информации, она умерла на месте происшествия. На место съезжались специальные службы.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»