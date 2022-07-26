У выпавшей из окна екатеринбурженки остался маленький ребенок

27 июля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Следователи официально не комментируют произошедшее с молодой матерью Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU Девушку, которая 25 июля выпала из окна дома на Циолковского, 57 в Екатеринбурге, звали Нина, и у нее остался маленький ребенок. Об этом сообщила знакомая умершей. «Ребенку Нины три года. В последнее время она находилась в угнетенном состоянии», — передает портал Е1.ru со ссылкой на знакомую Нины. Она рассказала, что перед смертью девушка дралась со своим молодым человеком. На камеру в подъезде попал момент их ссоры. URA.RU обратилось в следственное управление СК России по Свердловской области. Там отказались комментировать информацию. Очевидцы сообщили о падении девушки из окна вечером 25 июля. По имеющейся информации, она умерла на месте происшествия. На место съезжались специальные службы.

Девушку, которая 25 июля выпала из окна дома на Циолковского, 57 в Екатеринбурге, звали Нина, и у нее остался маленький ребенок. Об этом сообщила знакомая умершей. «Ребенку Нины три года. В последнее время она находилась в угнетенном состоянии», — передает портал Е1.ru со ссылкой на знакомую Нины. Она рассказала, что перед смертью девушка дралась со своим молодым человеком. На камеру в подъезде попал момент их ссоры. URA.RU обратилось в следственное управление СК России по Свердловской области. Там отказались комментировать информацию. Очевидцы сообщили о падении девушки из окна вечером 25 июля. По имеющейся информации, она умерла на месте происшествия. На место съезжались специальные службы.