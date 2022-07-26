26 июля 2022

У выпавшей из окна екатеринбурженки остался маленький ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи официально не комментируют произошедшее с молодой матерью Фото:

Девушку, которая 25 июля выпала из окна дома на Циолковского, 57 в Екатеринбурге, звали Нина, и у нее остался маленький ребенок. Об этом сообщила знакомая умершей.

«Ребенку Нины три года. В последнее время она находилась в угнетенном состоянии», — передает портал Е1.ru со ссылкой на знакомую Нины. Она рассказала, что перед смертью девушка дралась со своим молодым человеком. На камеру в подъезде попал момент их ссоры.

URA.RU обратилось в следственное управление СК России по Свердловской области. Там отказались комментировать информацию.

Очевидцы сообщили о падении девушки из окна вечером 25 июля. По имеющейся информации, она умерла на месте происшествия. На место съезжались специальные службы.

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Девушку, которая 25 июля выпала из окна дома на Циолковского, 57 в Екатеринбурге, звали Нина, и у нее остался маленький ребенок. Об этом сообщила знакомая умершей. «Ребенку Нины три года. В последнее время она находилась в угнетенном состоянии», — передает портал Е1.ru со ссылкой на знакомую Нины. Она рассказала, что перед смертью девушка дралась со своим молодым человеком. На камеру в подъезде попал момент их ссоры. URA.RU обратилось в следственное управление СК России по Свердловской области. Там отказались комментировать информацию. Очевидцы сообщили о падении девушки из окна вечером 25 июля. По имеющейся информации, она умерла на месте происшествия. На место съезжались специальные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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