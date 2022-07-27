Мэр Нижнего Тагила избавится от главного позора города

Площадь у нижнетагильского вокзала полностью преобразят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Привокзальную площадь Нижнего Тагила, которая многие годы портила облик города, полностью реконструируют и обновят. Как рассказал URA.RU мэр Владислав Пинаев, власти запустили переговоры о сносе ларечного рынка на прилегающем бульваре — это станет последним штрихом преображения.

Площадь у тагильского вокзала — одна из центральных локаций города. С 1990-х годов она была заставлена киосками, ларьками с шаурмой и базарными шатрами с одеждой. Местную администрацию это раздражало, но разом разделаться с проблемой не хватало ресурсов. Выход был найден в 2022 году: к 300-летию Нижнего Тагила власти получили средства, и привокзальную площадь начали реконструировать.

Показать ход работ решили и депутатам заксобрания области, которые приехали в город практически в полном составе. «Раньше даже стыдно было находиться, просто ужас. Приезжаешь — как в начало 90-х попадаешь. Позорище!» — сетовал Пинаев, проводя парламентариев по перекопанной площади. Особенно привлекла внимание депутатов строящаяся стела «Город трудовой доблести» — она станет центром обновленного пространства.

«Вокруг стелы будет маленький скверик, — позднее поделился планами Пинаев с URA.RU. — Переговорили с Иван Николаевичем [Колесниковым, начальником Свердловской железной дороги], они со следующего года планируют сделать полную реконструкцию площади. И будем думать, как полностью снести „стационары“ (стационарные торговые точки, ларьки — прим.). Потому что в перспективе желание сделать бульвар таким, каким он был в советское время — красивым и ухоженным».

17-метровая стела «Город трудовой доблести» станет главной фигурой обновленной площади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Привокзальную площадь, которая на время превратилась в стройплощадку, показали депутатам заксобрания (в центре — спикер Людмила Бабушкина) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на преображение, маргинальная публика в районе вокзала все же остается. Внимание депутатов привлек бездомный Александр (справа), которому эсер Агарон Варданян (в синем поло) дал 1000 рублей: «Это за всех». Единоросс Петр Соколюк добавил сверху — еще 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закончить работы на площади планируют к середине августа — к 300-летию города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU