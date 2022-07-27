В свердловской колонии прибавилось десять детей

В тагильской колонии с начала года прибавилось десять детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле с начало года прибавилось десять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«В Доме ребенка при ИК-6 с начала 2022 года прибавилось десять детей. Из них пять человек родились в учреждении, остальные прибыли вместе с мамами из других регионов», — сообщили представители ведомства.

У одной из заключенных 27 июля родилась дочка. Всего в Доме ребенка в исправительном учреждении находится 27 детей.

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