27 июля 2022

В свердловской колонии прибавилось десять детей

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
В тагильской колонии с начала года прибавилось десять детей Фото:

В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле с начало года прибавилось десять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«В Доме ребенка при ИК-6 с начала 2022 года прибавилось десять детей. Из них пять человек родились в учреждении, остальные прибыли вместе с мамами из других регионов», — сообщили представители ведомства.

У одной из заключенных 27 июля родилась дочка. Всего в Доме ребенка в исправительном учреждении находится 27 детей.

Ранее URA.RU сообщало, что после ремонта в Екатеринбурге открылся старейший роддом. В этом году роддому исполнилось 85 лет.

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В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле с начало года прибавилось десять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. «В Доме ребенка при ИК-6 с начала 2022 года прибавилось десять детей. Из них пять человек родились в учреждении, остальные прибыли вместе с мамами из других регионов», — сообщили представители ведомства. У одной из заключенных 27 июля родилась дочка. Всего в Доме ребенка в исправительном учреждении находится 27 детей. Ранее URA.RU сообщало, что после ремонта в Екатеринбурге открылся старейший роддом. В этом году роддому исполнилось 85 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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