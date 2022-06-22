Старейший роддом Екатеринбурга открылся после ремонта

В Екатеринбурге после ремонта открылся роддом, которому 85 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из старейших родильных домов в Городской клинической больнице №14 Екатеринбурга открылся после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

«В родильном доме было проведено обновление всех палат акушерского отделения, частично обновлена проводка. Полностью отремонтирована и обновлена реанимация для женщин», — рассказал главный врач ГКБ №14 Владимир Кухаркин.

Роддом открылся в 1937 году в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. За это время в его стенах появилось около двух тысяч детей. В пресс-службе Минздрава отметили, что родильный дом был месяц закрыт на ремонт, с 20 июня работа началась в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что двух младенцев из Талицы (Свердловская область) доставили в Екатеринбург на вертолете за час. Также агентство рассказывало о пополнении в штате детской больницы Екатеринбурга.