В Екатеринбурге посадили банкира, торговавшего данными клиентов

Данными клиентов банкир торговал почти два года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил за решетку руководителя регионального центра одного из банков, который продавал мошенникам информацию о клиентах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Силовики выяснили, что в 2019 году один из обвиняемых узнал, что может за деньги получить персональные данные клиентов банков — контакты, сведения о суммах кредита и страховой премии, дате и месте оформления кредита, названии банка. Затем он предложил директору финансово-юридического агентства, которое помогает людям возвращать страховые премии по кредитам, слить информацию о кредитных счетах клиентов банков.

Впоследствии через знакомых мужчина вышел на главного обвиняемого (имя не раскрывается). «Директор [банка] <…> в период с ноября 2019 года по июнь 2021 года передал одному из обвиняемых информацию о не менее чем 5613 клиентах. Указанная информация впоследствии была передана директору агентства. Последний за полученные сведения перечислил обвиняемому свыше 5,6 млн рублей, часть из которых обвиняемый оставил себе, часть в размере свыше 2,6 млн рублей перечислил второму обвиняемому. В свою очередь, последний из полученных денежных средств часть оставил себе, а оставшуюся сумму в размере свыше 1,6 млн рублей перечислил директору регионального центра», — описали схему в прокуратуре.

Своему новому знакомому банкир также помог получить информацию о не менее 160 клиентов двух других банков. За это он получил 400 тысяч рублей.

«Суд назначил директору регионального центра банка наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей (3-кратная сумма коммерческого подкупа), с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на два года», — добавили в прокуратуре. Посредникам назначили тюремные сроки от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев с крупными штрафами.