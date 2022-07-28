Пермский военный вуз ищет желающих стать артиллеристами

О наборе кандидатов в Пермский военный институт сообщается на сайте вуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский военный институт войск Нацгвардии (ПВИВНГ) продлил сроки приема документов в вуз до 5 августа. На сайте института сообщается, что прием ведется, в том числе, на специальности, связанные с артиллерийским и ракетным вооружением.

«Работа по приему кандидатов на обучение в ПВИВНГ РФ продлена до 5 августа 2022 года. Дополнительный набор открыт на специальности: транспортные средства спецназначения; стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; тыловое обеспечение; специальные радиотехнические системы», — указано на сайте.

Кандидатам на поступление в вуз необходимо иметь положительные результаты ЕГЭ, а также соответствовать требованиям, которые прописаны в правилах приема в ПВИВНГ на 2022 год. В них, в частности, сказано, что в качестве кандидатов на поступление в институт не рассматриваются женщины, иностранные граждане и лица, постоянно проживающие на территории Крыма и Севастополя.

Ранее URA.RU рассказывало о ходе приемной кампании в крупнейшие пермские вузы: технический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ). Так, в ПНИПУ самыми востребованными факультетами стали электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный. В ПГНИУ самый высокий конкурс оказался на направление «Реклама и связи с общественностью».