Сын экс-губернатора Иркутска Левченко получил 9 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Левченко в Басманном районном суде во время заседания по избранию меры пресечения. Москва, левченко андрей
Андрея Левченко осудили за мошенничество и монополизацию Фото:

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры.

Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. «Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...