Сын экс-губернатора Иркутска Левченко получил 9 лет колонии

29 июля 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Андрея Левченко осудили за мошенничество и монополизацию Фото: Владимир Андреев Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. «Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. «Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.