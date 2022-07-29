Сын экс-губернатора Иркутска Левченко получил 9 лет колонии

Андрея Левченко осудили за мошенничество и монополизациюФото: Владимир Андреев
Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры.
Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.
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Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, лидер фракции КПРФ, депутат Заксобрания Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. «Кировский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении Андрея Левченко <…> В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений „мошенничество в особо крупном размере“ и „ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере“», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд установил, что Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. В результате своих действий обвиняемые незаконно получили почти 1 млрд рублей.