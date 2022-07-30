LETA: в Латвии похвастались, что стране хватит газа на зиму

31 июля 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

LETA: в Латвии уверены, что им хватит газа на отопительный сезон Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Латвии убеждены, что им хватит голубого топлива на ближайший отопительный сезон. Об этом сообщил министр экономики Латвии Илзе Индриксоне. «Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — доложил министр агентству LETA. По ее словам, Рига перестала рассчитывать на поставки газа из России. Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. Позже стало известно, что латвийский оператор «Latvijas gaze» продолжает покупать российский газ, однако делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того хочет Москва.

Власти Латвии убеждены, что им хватит голубого топлива на ближайший отопительный сезон. Об этом сообщил министр экономики Латвии Илзе Индриксоне. «Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — доложил министр агентству LETA. По ее словам, Рига перестала рассчитывать на поставки газа из России. Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. Позже стало известно, что латвийский оператор «Latvijas gaze» продолжает покупать российский газ, однако делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того хочет Москва.