30 июля 2022

LETA: в Латвии похвастались, что стране хватит газа на зиму

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Разное. Курган, Шадринск, газовое оборудование, опасно газ, газораспределительный узел
LETA: в Латвии уверены, что им хватит газа на отопительный сезон Фото:
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Газовый кризис в Европе

Власти Латвии убеждены, что им хватит голубого топлива на ближайший отопительный сезон. Об этом сообщил министр экономики Латвии Илзе Индриксоне.

«Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — доложил министр агентству LETA. По ее словам, Рига перестала рассчитывать на поставки газа из России.

Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. Позже стало известно, что латвийский оператор «Latvijas gaze» продолжает покупать российский газ, однако делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того хочет Москва.

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Власти Латвии убеждены, что им хватит голубого топлива на ближайший отопительный сезон. Об этом сообщил министр экономики Латвии Илзе Индриксоне. «Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — доложил министр агентству LETA. По ее словам, Рига перестала рассчитывать на поставки газа из России. Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. Позже стало известно, что латвийский оператор «Latvijas gaze» продолжает покупать российский газ, однако делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того хочет Москва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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