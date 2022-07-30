LETA: в Латвии похвастались, что стране хватит газа на зиму

LETA: в Латвии уверены, что им хватит газа на отопительный сезон
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Власти Латвии убеждены, что им хватит голубого топлива на ближайший отопительный сезон. Об этом сообщил министр экономики Латвии Илзе Индриксоне.
«Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон», — доложил министр агентству LETA. По ее словам, Рига перестала рассчитывать на поставки газа из России.
Ранее стало известно, что «Газпром» перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. Позже стало известно, что латвийский оператор «Latvijas gaze» продолжает покупать российский газ, однако делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того хочет Москва.
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