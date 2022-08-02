В реку Исеть в Екатеринбурге попали зеленые отходы. Фото

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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, мост, река исеть, цпкио, цпкио имени маяковского
Екатеринбуржцы заметили отходы зеленого цвета в Исети (архивное фото) Фото:

В реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Фотографию загрязненной реки прислал очевидец.

«В Исеть возле Clever Park (жилой комплекс в Парковом микрорайоне — прим. ред.) слили что-то жуткое», — рассказал очевидец сообществу «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях екатеринбуржцы обсуждают чистоту реки и очень обеспокоены, что ее загрязняют.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Исеть льется кипяток из-за прорыва трубы. Из-за попадания горячей воды в реку рыбы выпрыгивают на сушу.

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В реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Фотографию загрязненной реки прислал очевидец. «В Исеть возле Clever Park (жилой комплекс в Парковом микрорайоне — прим. ред.) слили что-то жуткое», — рассказал очевидец сообществу «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях екатеринбуржцы обсуждают чистоту реки и очень обеспокоены, что ее загрязняют. Корреспондент URA.RU отправил запросы в комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Исеть льется кипяток из-за прорыва трубы. Из-за попадания горячей воды в реку рыбы выпрыгивают на сушу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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