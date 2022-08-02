Екатеринбуржцы заметили отходы зеленого цвета в Исети (архивное фото)
В реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Фотографию загрязненной реки прислал очевидец.
«В Исеть возле Clever Park (жилой комплекс в Парковом микрорайоне — прим. ред.) слили что-то жуткое», — рассказал очевидец сообществу «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях екатеринбуржцы обсуждают чистоту реки и очень обеспокоены, что ее загрязняют.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответы не были получены.
Ранее URA.RU сообщало, что в Исеть льется кипяток из-за прорыва трубы. Из-за попадания горячей воды в реку рыбы выпрыгивают на сушу.
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