В реку Исеть в Екатеринбурге попали зеленые отходы. Фото

02 августа 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы заметили отходы зеленого цвета в Исети (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Фотографию загрязненной реки прислал очевидец. «В Исеть возле Clever Park (жилой комплекс в Парковом микрорайоне — прим. ред.) слили что-то жуткое», — рассказал очевидец сообществу «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях екатеринбуржцы обсуждают чистоту реки и очень обеспокоены, что ее загрязняют. Корреспондент URA.RU отправил запросы в комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Исеть льется кипяток из-за прорыва трубы. Из-за попадания горячей воды в реку рыбы выпрыгивают на сушу. Фото: сообщество «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

В реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Фотографию загрязненной реки прислал очевидец. «В Исеть возле Clever Park (жилой комплекс в Парковом микрорайоне — прим. ред.) слили что-то жуткое», — рассказал очевидец сообществу «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях екатеринбуржцы обсуждают чистоту реки и очень обеспокоены, что ее загрязняют. Корреспондент URA.RU отправил запросы в комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Исеть льется кипяток из-за прорыва трубы. Из-за попадания горячей воды в реку рыбы выпрыгивают на сушу.