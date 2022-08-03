Собчак показала фото больного Чубайса

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
У Анатолия Чубайса на фото видны последствия частичного паралича Фото:

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото бывшего руководитель администрации президента РФ Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре. Фото Собчак выложила в своем telegram-канале.

«Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале.

Ранее супруга Анатолия Чубайса Авдотья подтвердила диагноз мужа. Она сообщила, что его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. По словам жены Чубайся, «у него произошел частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз». Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы.

Первое фото Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре.

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Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото бывшего руководитель администрации президента РФ Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре. Фото Собчак выложила в своем telegram-канале. «Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Ранее супруга Анатолия Чубайса Авдотья подтвердила диагноз мужа. Она сообщила, что его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. По словам жены Чубайся, «у него произошел частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз». Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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