Собчак показала фото больного Чубайса

03 августа 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

У Анатолия Чубайса на фото видны последствия частичного паралича Фото: Анна Майорова © URA.RU Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото бывшего руководитель администрации президента РФ Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре. Фото Собчак выложила в своем telegram-канале. «Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Ранее супруга Анатолия Чубайса Авдотья подтвердила диагноз мужа. Она сообщила, что его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. По словам жены Чубайся, «у него произошел частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз». Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы. Первое фото Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре. telegram-канал «Кровавая барыня», который принадлежит Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото бывшего руководитель администрации президента РФ Анатолия Чубайса после его госпитализации с синдромом Гийена — Барре. Фото Собчак выложила в своем telegram-канале. «Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Ранее супруга Анатолия Чубайса Авдотья подтвердила диагноз мужа. Она сообщила, что его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. По словам жены Чубайся, «у него произошел частичный паралич лица, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз». Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы.