Трамп назвал США страной третьего мира

07 августа 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Мировое сообщество перестало уважать США и американский народ, заявил Дональд Трамп Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Неустойчивая экономика, проблемы с продовольствием и слабое образование сделали Соединенные Штаты страной третьего мира. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка», — сказал Трамп в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляция мероприятия велась на американском телеканале C-SPAN. По мнению эск-президента, основная проблема США заключается в потере авторитета в мировом сообществе. «Но, возможно, самое важное, что мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире. <…> Мы народ, который стал шуткой», — заключил он.

Неустойчивая экономика, проблемы с продовольствием и слабое образование сделали Соединенные Штаты страной третьего мира. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка», — сказал Трамп в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляция мероприятия велась на американском телеканале C-SPAN. По мнению эск-президента, основная проблема США заключается в потере авторитета в мировом сообществе. «Но, возможно, самое важное, что мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире. <…> Мы народ, который стал шуткой», — заключил он.