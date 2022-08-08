В Екатеринбурге мужчины спасли ребенка из горящей квартиры

Сотрудники МЧС спасли женщину с ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге два сотрудника пожарной службы вытащили из огня женщину с ребенком. В этот день у мужчин был выходной. Но, увидев пожар, спасатели не смогли пройти мимо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожар произошел днем 5 августа на улице Патриса Лумумбы. Сотрудники МЧС Артемий Воробьев и Марат Мунипов проезжали мимо, у них был выходной. Увидев густой дым, мужчины бросились в сторону горящего дома. Сотрудники МЧС призывали людей покинуть здание. Один жилец рассказал, что в горящей квартире могут быть люди. Пожарные бросились туда и обнаружили женщину и ребенка. Их вытащили из горящего дома и передали медикам», — сказано в сообщении.

Всего из дома с помощью сотрудников свердловского МЧС были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Рассматривается вопрос о представлении Артемия Воробьева и Марата Мунипова к награде МЧС России. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге на улице Космонавтов загорелся строящийся паркинг ЖК «Изумрудный бор». Спасатели вытащили из пожара человека.