Визит в салон красоты кончился для свердловчанки сломанным носом

10 августа 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Свердловчанка не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее лицом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чкаловский районный суд обязал «ВторМетУрал» (владеет торговой галереей «Красный леопард») выплатить екатеринбурженке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В 2021 году женщина врезалась в стеклянную дверь и сломала себе нос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «Летом 2021 года Анастасия пришла на косметическую процедуру в торговую галерею „Красный леопард“. После посещения салона женщина шла по коридору в сторону лифтов, освещение было слабым и она не заметила стеклянную дверь, расположенную на выходе. Анастасия обратилась с иском к ООО „ВторМетУрал“ в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования. С ООО „ВторМетУрал“ взысканы компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также 500 рублей — расходы на почту и копировальные услуги», — рассказали в пресс-службе. Раннее URA.RU сообщало, что многодетная свердловчанка отсудила 3 миллиона рублей за сгоревший дом. Также агентство рассказывало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу. URA.RU писало, что прокуратура Свердловской области взыскала моральную компенсацию размером 40 тысяч рублей с продуктового магазина в пользу подростка, работавшего в торговом зале неофициально.

Чкаловский районный суд обязал «ВторМетУрал» (владеет торговой галереей «Красный леопард») выплатить екатеринбурженке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В 2021 году женщина врезалась в стеклянную дверь и сломала себе нос. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «Летом 2021 года Анастасия пришла на косметическую процедуру в торговую галерею „Красный леопард“. После посещения салона женщина шла по коридору в сторону лифтов, освещение было слабым и она не заметила стеклянную дверь, расположенную на выходе. Анастасия обратилась с иском к ООО „ВторМетУрал“ в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования. С ООО „ВторМетУрал“ взысканы компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также 500 рублей — расходы на почту и копировальные услуги», — рассказали в пресс-службе. Раннее URA.RU сообщало, что многодетная свердловчанка отсудила 3 миллиона рублей за сгоревший дом. Также агентство рассказывало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу. URA.RU писало, что прокуратура Свердловской области взыскала моральную компенсацию размером 40 тысяч рублей с продуктового магазина в пользу подростка, работавшего в торговом зале неофициально.