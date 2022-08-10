В Челябинске закрылся единственный офис «Аэрофлота»

11 августа 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Офис на улице Свободы приостановил работу Фото: Марина Малкова © URA.RU В Челябинске приостановил работу единственный городской офис продаж авиакомпании «Аэрофлот». Теперь представительство компании есть только в аэропорте имени Курчатова, рассказали URA.RU жители города. «Городской офис продаж на Свободы, 90 временно не работает с 9 августа, даты открытия не названы. Теперь для получения каких-либо официальных документов от авиакомпании или решения вопросов по билетам нужно ехать в аэропорт. Онлайн через сайт „Аэрофлот“ не делает даже справки о перелетах, хотя другие компании более прогрессивны», — рассказал читатель URA.RU. Офис компании действительно закрыт, на входе висит объявление, а жалюзи на окнах разрисованы красными надписями. На сайте авиакомпании указано, что городское представительство закрыто с 9 по 25 августа. Причина не названа. В пресс-центр ПАО «Аэрофлот» направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Челябинске приостановил работу единственный городской офис продаж авиакомпании «Аэрофлот». Теперь представительство компании есть только в аэропорте имени Курчатова, рассказали URA.RU жители города. «Городской офис продаж на Свободы, 90 временно не работает с 9 августа, даты открытия не названы. Теперь для получения каких-либо официальных документов от авиакомпании или решения вопросов по билетам нужно ехать в аэропорт. Онлайн через сайт „Аэрофлот“ не делает даже справки о перелетах, хотя другие компании более прогрессивны», — рассказал читатель URA.RU. Офис компании действительно закрыт, на входе висит объявление, а жалюзи на окнах разрисованы красными надписями. На сайте авиакомпании указано, что городское представительство закрыто с 9 по 25 августа. Причина не названа. В пресс-центр ПАО «Аэрофлот» направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.