10 августа 2022

В Челябинске закрылся единственный офис «Аэрофлота»

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытое агентство Аэрофлота. Челябинск, агентство аэрофлота
Офис на улице Свободы приостановил работу Фото:

В Челябинске приостановил работу единственный городской офис продаж авиакомпании «Аэрофлот». Теперь представительство компании есть только в аэропорте имени Курчатова, рассказали URA.RU жители города.

«Городской офис продаж на Свободы, 90 временно не работает с 9 августа, даты открытия не названы. Теперь для получения каких-либо официальных документов от авиакомпании или решения вопросов по билетам нужно ехать в аэропорт. Онлайн через сайт „Аэрофлот“ не делает даже справки о перелетах, хотя другие компании более прогрессивны», — рассказал читатель URA.RU.

Офис компании действительно закрыт, на входе висит объявление, а жалюзи на окнах разрисованы красными надписями. На сайте авиакомпании указано, что городское представительство закрыто с 9 по 25 августа. Причина не названа.

В пресс-центр ПАО «Аэрофлот» направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске приостановил работу единственный городской офис продаж авиакомпании «Аэрофлот». Теперь представительство компании есть только в аэропорте имени Курчатова, рассказали URA.RU жители города. «Городской офис продаж на Свободы, 90 временно не работает с 9 августа, даты открытия не названы. Теперь для получения каких-либо официальных документов от авиакомпании или решения вопросов по билетам нужно ехать в аэропорт. Онлайн через сайт „Аэрофлот“ не делает даже справки о перелетах, хотя другие компании более прогрессивны», — рассказал читатель URA.RU. Офис компании действительно закрыт, на входе висит объявление, а жалюзи на окнах разрисованы красными надписями. На сайте авиакомпании указано, что городское представительство закрыто с 9 по 25 августа. Причина не названа. В пресс-центр ПАО «Аэрофлот» направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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