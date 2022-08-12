Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион свой завод

Завод продают за 37 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении условий приватизации доли в уставном капитале ООО «Уралбиомед», которое специализируется на производстве детского питания. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на городском портале.

«Начальная стоимость предприятия на аукционе составит 37 млн рублей. 100% акций номинальной стоимостью 8 млн 338 тыс. рублей, принадлежащих муниципалитету, выставят на электронный аукцион. Задаток для участия в аукционе — 7,4 млн рублей, шаг аукциона — 1,85 млн рублей. Ответственным за процесс назначили первого вице-мэра Игоря Сутягина», — сказано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставляли самолет Як-40 и танк Т-60. Цена на технику превышает 1,5 миллиона рублей.