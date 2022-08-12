Новый шеф свердловского УФСБ усилит контроль за полицией. Инсайд

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
По словам инсайдеров, Игорь Николаев может усилить свое влияние за счет прикомандированных сотрудников Фото:

Новый глава УФСБ по Свердловской области Игорь Николаев сразу после назначения на пост занялся вопросами взаимодействия с региональным ГУ МВД, что усилит позиции назначенного главы ведомства. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Николаев с первых дней работы в Свердловской области задался целью плотнее проникнуть в дела полицейского главка», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый глава ведомства уже предпринял шаги по погружению в дела полиции.

В частности, силовики оказались под контролем прикомандированных сотрудников, что обеспечивает возможность Николаеву не упускать из вида дела руководителей региональной полиции. Инсайдеры считают, что появившиеся рычаги воздействия значительно усилят влияние Николаева в регионе.

URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. В ведомстве информацию не прокомментировали.

Игорь Николаев был назначен на должность главы регионального управления ФСБ приказом президента от 5 июля. После этого в свердловском главке МВД произошли кадровые перестановки, в ходе которых, по словам источников, в оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области внедрен силовик ФСБ.

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Новый глава УФСБ по Свердловской области Игорь Николаев сразу после назначения на пост занялся вопросами взаимодействия с региональным ГУ МВД, что усилит позиции назначенного главы ведомства. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Николаев с первых дней работы в Свердловской области задался целью плотнее проникнуть в дела полицейского главка», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый глава ведомства уже предпринял шаги по погружению в дела полиции. В частности, силовики оказались под контролем прикомандированных сотрудников, что обеспечивает возможность Николаеву не упускать из вида дела руководителей региональной полиции. Инсайдеры считают, что появившиеся рычаги воздействия значительно усилят влияние Николаева в регионе. URA.RU обратилось к представителю УФСБ по Свердловской области. В ведомстве информацию не прокомментировали. Игорь Николаев был назначен на должность главы регионального управления ФСБ приказом президента от 5 июля. После этого в свердловском главке МВД произошли кадровые перестановки, в ходе которых, по словам источников, в оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области внедрен силовик ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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