Челябинку, обманувшую туристов, отправят под домашний арест

Мошенницу в сфере авиаперевозок намерены закрыть дома Фото: Александр Константинов © URA.RU

Челябинскую бизнес-вумен, обманувшую туристов с помощью «пирамиды» на продаже авиабилетов, намерены поместить под домашний арест. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, следствие планирует выйти в суд с ходатайством о домашнем аресте.

«Судебное заседание назначено на 14 августа. На нем следственные органы намерены выйти с ходатайством о домашнем аресте», — сообщил URA.RU источник.

Ранее стало известно, что женщина организовала «пирамиду» по продаже авиабилетов. Таким образом она обманула туристов на сумму более 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что предпринимательнице грозит до шести лет лишения свободы.