Александр Емельяненко приехал на премьеру фильма в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезды смешанных единоборств Александр Емельяненко, Иван Штырков и Шара Буллет съехались в кинотеатр «Пассаж» в Екатеринбурге. Там состоялась премьера фильма о противостоянии бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC.

«На один вечер кинотеатр „Пассаж“ превратился в место спортивной тусовки. 500 фанатов ММА вместе с профессиональными бойцами собрались вместе ради документального фильма „Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние“. В уникальном событии для русского кинематографа раскрывается история 12 молодых ребят со всей страны, которые живут мечтой — войти в элиту смешанных единоборств», — сообщили в RCC.

Фильм «Первое противостояние» впервые был показан на телеканале UDAR, а позднее опубликован в социальных сетях. За первый час картину посмотрели 50 тысяч человек.

Приехавшие на вечер бойцы предложили друг другу провести бои. Исмаилов бросил вызов Штыркову, а Емельяненко, который несколько месяцев назад перебрался в Екатеринбург, предложил поединок Шлеменко. У самого Шлеменко, который выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, уже 26 августа состоится встреча с сербским бойцом Александром Иличем.

Фото: пресс-служба RCC

Фото: пресс-служба RCC