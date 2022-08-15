Соперник Куйвашева пообещал свердловчанам ипотеку под 1% годовых

Александр Демин впервые участвует в губернаторских выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Студенты-очники, обучающиеся в вузах Свердловской области, смогут получать льготную ипотеку на покупку жилья под 1% годовых. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, кандидат в губернаторы от «Новых людей» Александр Демин, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Я жил в общаге и прекрасно знаю — какой бы яркой и насыщенной ни была эта жизнь, работать по специальности, связанной с усидчивостью и концентрацией в таком режиме невозможно. Кроме этого, льготное кредитование решает целый ряд вопросов по социализации выпускника и молодого специалиста. Это решает вопрос неопределенности: ипотека так или иначе определяет карьерную траекторию на ближайшие 10-15 лет», — заявил Демин после встречи с молодежью в Сухом Логу.

Фракция «Новых людей» уже внесла на рассмотрения заксобрания инициативу, которая поможет решить проблему. Партия предлагает выдавать льготную ипотеку студентам-очникам третьего курса и выше, получающим образование в аккредитованных свердловских вузах. Ипотека будет доступна тем, кто после выпуска останется жить и работать в области.

По подсчетам «Новых людей», чтобы компенсировать затраты для 4 тысяч студентов, понадобятся 9,6 млрд рублей. Партия считает, что эта сумма может быть выделена из областного бюджета, если его доходы вырастут после принятия мер по стабилизации экономики.

33-летний Демин — один из пяти кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Его называют одним из главных соперников действующего главы региона Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». Также в гонке участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР).