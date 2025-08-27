«Известия»: банки могут заплатить миллиарды рублей за обман клиентов

В России рассматривается инициатива о значительном увеличении штрафов для банков, уличенных в обмане своих клиентов. Согласно проекту, суммы взысканий будут исчисляться в миллионах и даже миллиардах рублей.
Как сообщают «Известия», действующие штрафы для банков, которые нарушают права заемщиков и вкладчиков, сегодня составляют всего 20–40 тысяч рублей. По мнению экспертов, такие суммы не являются сдерживающим фактором и не мотивируют организации соблюдать интересы клиентов.
Согласно проекту, штрафы будут применяться за целый ряд нарушений, среди которых:
- Манипуляции с банковскими вкладами;
- Ошибки в расчете полной стоимости кредитов;
- Навязывание дополнительных услуг без согласия клиента.
Особо отмечается, что при повторных нарушениях размер взыскания может достигать 1% от суммы выданных кредитов или привлеченных вкладов. Даже минимальный штраф в 0,1% для крупных банков может составлять сотни миллионов рублей.
