«Известия»: банки могут заплатить миллиарды рублей за обман клиентов

При повторных нарушениях размер взыскания может достигать 1% от суммы выданных кредитов
При повторных нарушениях размер взыскания может достигать 1% от суммы выданных кредитов

В России рассматривается инициатива о значительном увеличении штрафов для банков, уличенных в обмане своих клиентов. Согласно проекту, суммы взысканий будут исчисляться в миллионах и даже миллиардах рублей.

Как сообщают «Известия», действующие штрафы для банков, которые нарушают права заемщиков и вкладчиков, сегодня составляют всего 20–40 тысяч рублей. По мнению экспертов, такие суммы не являются сдерживающим фактором и не мотивируют организации соблюдать интересы клиентов.

Согласно проекту, штрафы будут применяться за целый ряд нарушений, среди которых:

  • Манипуляции с банковскими вкладами;
  • Ошибки в расчете полной стоимости кредитов;
  • Навязывание дополнительных услуг без согласия клиента.

Особо отмечается, что при повторных нарушениях размер взыскания может достигать 1% от суммы выданных кредитов или привлеченных вкладов. Даже минимальный штраф в 0,1% для крупных банков может составлять сотни миллионов рублей.

