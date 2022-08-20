Сборы в школу в Челябинске подорожали до 11,8 тысяч рублей

21 августа 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Подготовка к новому учебному году подорожала на 18% Фото: Анна Майорова © URA.RU Расходы родителей на сборы детей в школу в Челябинске выросли на 18% по сравнению с 2021 годом. Среднестатистический житель региона тратит на подготовку ребенка к новому учебному году 11,8 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса Superjob. «В Челябинске средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 18% и теперь составляют 11,8 тыс. рублей. Годом ранее средняя сумма затрат была равна 10 тыс. рублей. Прирост расходов наблюдается ежегодно: в 2019 году родители готовы были потратить 7,7 тыс. рублей, в 2020 — 8,2 тыс. рублей», — поясняется в аналитических материалах сервиса. В Москве родители тратят на подготовку ребенка к школе в среднем 14,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 13,1 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 12 тыс. рублей. Дешевле всего собрать школьника к новому учебному году удается жителям Волгограда (10,2 тыс. рублей), Воронежа (10,4 тыс. рублей), Перми и Уфы (по 11 тыс. рублей).

Расходы родителей на сборы детей в школу в Челябинске выросли на 18% по сравнению с 2021 годом. Среднестатистический житель региона тратит на подготовку ребенка к новому учебному году 11,8 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса Superjob. «В Челябинске средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 18% и теперь составляют 11,8 тыс. рублей. Годом ранее средняя сумма затрат была равна 10 тыс. рублей. Прирост расходов наблюдается ежегодно: в 2019 году родители готовы были потратить 7,7 тыс. рублей, в 2020 — 8,2 тыс. рублей», — поясняется в аналитических материалах сервиса. В Москве родители тратят на подготовку ребенка к школе в среднем 14,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 13,1 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 12 тыс. рублей. Дешевле всего собрать школьника к новому учебному году удается жителям Волгограда (10,2 тыс. рублей), Воронежа (10,4 тыс. рублей), Перми и Уфы (по 11 тыс. рублей).