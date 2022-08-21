«ЕЖК Провансаль» — один из известнейших свердловских брендов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В магазинах Свердловской области обнаружили копию знаменитого майонеза «ЕЖК Провансаль» — майонез «Уральский провансаль» фирмы «ЕМЖК». В региональном управлении ФАС пришли к выводу, что дизайн упаковки второго продукта является плагиатом, и признали это фактом недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов (надписей, геометрические формы, в которые помещены надписи, изображение тарелки с мясными изделиями и овощами) майонеза „ЕМЖК Уральский провансаль“ копирует и имитирует упаковку майонеза „ЕЖК Провансаль“. Это вводит в заблуждение покупателей относительно изготовителя майонеза», — говорится в заключении УФАС.

В ведомстве уточнили, что майонез-копия находится в продаже относительно давно, с осени 2020 года. С жалобой на конкурентов обратились сами производители «ЕЖК Провансаль» — акционерное общество «Жировой комбинат». Фирма «ЕМЖК», согласно открытым данным, зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2020 года и занимается производством масел и жиров.

«Жировой комбинат» работает в Екатеринбурге с 1959 года, а легендарный майонез ЕЖК там выпускают с 1967-го. По данным компании «Русагро», бренд входит в топ-10 на рынке майонезов РФ и является лидером на Урале.