21 августа 2022

В свердловских магазинах нашли плагиат майонеза ЕЖК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, прилавок, майонез, провансаль ежк
«ЕЖК Провансаль» — один из известнейших свердловских брендов Фото:

В магазинах Свердловской области обнаружили копию знаменитого майонеза «ЕЖК Провансаль» — майонез «Уральский провансаль» фирмы «ЕМЖК». В региональном управлении ФАС пришли к выводу, что дизайн упаковки второго продукта является плагиатом, и признали это фактом недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов (надписей, геометрические формы, в которые помещены надписи, изображение тарелки с мясными изделиями и овощами) майонеза „ЕМЖК Уральский провансаль“ копирует и имитирует упаковку майонеза „ЕЖК Провансаль“. Это вводит в заблуждение покупателей относительно изготовителя майонеза», — говорится в заключении УФАС.

В ведомстве уточнили, что майонез-копия находится в продаже относительно давно, с осени 2020 года. С жалобой на конкурентов обратились сами производители «ЕЖК Провансаль» — акционерное общество «Жировой комбинат». Фирма «ЕМЖК», согласно открытым данным, зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2020 года и занимается производством масел и жиров.

«Жировой комбинат» работает в Екатеринбурге с 1959 года, а легендарный майонез ЕЖК там выпускают с 1967-го. По данным компании «Русагро», бренд входит в топ-10 на рынке майонезов РФ и является лидером на Урале.

Сравнение упаковок «ЕЖК Провансаль» и «ЕМЖК Уральский Провансаль»

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В магазинах Свердловской области обнаружили копию знаменитого майонеза «ЕЖК Провансаль» — майонез «Уральский провансаль» фирмы «ЕМЖК». В региональном управлении ФАС пришли к выводу, что дизайн упаковки второго продукта является плагиатом, и признали это фактом недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства. «Форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов (надписей, геометрические формы, в которые помещены надписи, изображение тарелки с мясными изделиями и овощами) майонеза „ЕМЖК Уральский провансаль“ копирует и имитирует упаковку майонеза „ЕЖК Провансаль“. Это вводит в заблуждение покупателей относительно изготовителя майонеза», — говорится в заключении УФАС. В ведомстве уточнили, что майонез-копия находится в продаже относительно давно, с осени 2020 года. С жалобой на конкурентов обратились сами производители «ЕЖК Провансаль» — акционерное общество «Жировой комбинат». Фирма «ЕМЖК», согласно открытым данным, зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2020 года и занимается производством масел и жиров. «Жировой комбинат» работает в Екатеринбурге с 1959 года, а легендарный майонез ЕЖК там выпускают с 1967-го. По данным компании «Русагро», бренд входит в топ-10 на рынке майонезов РФ и является лидером на Урале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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