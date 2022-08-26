Иммунолог Болибок рассказал о редком последствии коронавируса

27 августа 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Клиническая картина последствий COVID-19 зависит от взаимодействия генетики вируса с генетикой человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одним из редких последствий коронавируса является миелит — воспаление вещества спинного мозга, которое приводит к параличу. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Само слово „миелит“ расшифровывается, как воспаление вещества спинного мозга. Это может привести к параличу. Это серьезное заболевание, но это редкое осложнение коронавирусной инфекции. Говорить о том, что это массово распространенное осложнение не приходится», — заявил Владимир Болибок. Как объяснил иммунолог, клиническое проявление последствий коронавируса зависит от взаимодействия вируса с генетикой инфицированного. «Тут идет взаимодействие человека и вируса. У некоторых людей есть собственные генетические особенности. Вирус может проникать в их нервную ткань и там задерживаться. А у других людей такой особенности нет. Это взаимодействие генетики вируса с генетикой человека может приводить к разнообразной клинической картине», — уточнил он. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в беседе с URA.RU предупредил, что COVID-19 может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Также иммунолог Николай Крючков рассказал, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими, что является необычным симптомом постковидного синдрома.

Одним из редких последствий коронавируса является миелит — воспаление вещества спинного мозга, которое приводит к параличу. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Само слово „миелит“ расшифровывается, как воспаление вещества спинного мозга. Это может привести к параличу. Это серьезное заболевание, но это редкое осложнение коронавирусной инфекции. Говорить о том, что это массово распространенное осложнение не приходится», — заявил Владимир Болибок. Как объяснил иммунолог, клиническое проявление последствий коронавируса зависит от взаимодействия вируса с генетикой инфицированного. «Тут идет взаимодействие человека и вируса. У некоторых людей есть собственные генетические особенности. Вирус может проникать в их нервную ткань и там задерживаться. А у других людей такой особенности нет. Это взаимодействие генетики вируса с генетикой человека может приводить к разнообразной клинической картине», — уточнил он. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в беседе с URA.RU предупредил, что COVID-19 может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Также иммунолог Николай Крючков рассказал, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими, что является необычным симптомом постковидного синдрома.