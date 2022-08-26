Голая пара фотографировалась
В 16 микрорайоне Нижневартовска местные жители засняли голую пару, которая фотографировалась на улице. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске | Происшествия».
«Весело пятница у людей прошла», — подписал автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что сообщения от жителей не поступали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину. Он разгуливал по подъезду и катался на лифте голым.
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