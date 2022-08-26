26 августа 2022
25 августа 2022

Голая пара устроила фотосессию на улице в Нижневартовске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, фотоаппарат, фотокамера, полевая форма
Голая пара фотографировалась Фото:

В 16 микрорайоне Нижневартовска местные жители засняли голую пару, которая фотографировалась на улице. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске | Происшествия».

«Весело пятница у людей прошла», — подписал автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что сообщения от жителей не поступали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину. Он разгуливал по подъезду и катался на лифте голым.

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В 16 микрорайоне Нижневартовска местные жители засняли голую пару, которая фотографировалась на улице. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске | Происшествия». «Весело пятница у людей прошла», — подписал автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что сообщения от жителей не поступали. Ранее URA.RU сообщало, что в Белом Яру Сургутского района полицейские задержали пьяного мужчину. Он разгуливал по подъезду и катался на лифте голым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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