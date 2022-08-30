Председатель совета директоров «КОРТРОС-Пермь» покинул свой пост

Виктор Кривошеин ушел с поста председателя совета директоров строительной компании
Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров пермского филиала компании миллиардера Вексельберга. Эту должность Виктор Кривошеин занимал с 2020 года.
«Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров „КОРТРОС-Пермь“. По данным „Ъ-Прикамье“, топ-менеджер уволился по собственному желанию», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Кривошеин трудился в должности председателя совета директоров с 2020 года. До этого он работал в компании на разных руководящих должностях, в частности был гендиректором «РСГ-Академическое» и руководил проектами в Ростове-на-Дону.
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