Председатель совета директоров «КОРТРОС-Пермь» покинул свой пост

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Виктор Кривошеин ушел с поста председателя совета директоров строительной компании Фото:

Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров пермского филиала компании миллиардера Вексельберга. Эту должность Виктор Кривошеин занимал с 2020 года.

«Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров „КОРТРОС-Пермь“. По данным „Ъ-Прикамье“, топ-менеджер уволился по собственному желанию», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Кривошеин трудился в должности председателя совета директоров с 2020 года. До этого он работал в компании на разных руководящих должностях, в частности был гендиректором «РСГ-Академическое» и руководил проектами в Ростове-на-Дону.

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Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров пермского филиала компании миллиардера Вексельберга. Эту должность Виктор Кривошеин занимал с 2020 года. «Виктор Кривошеин покинул пост председателя совета директоров „КОРТРОС-Пермь“. По данным „Ъ-Прикамье“, топ-менеджер уволился по собственному желанию», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Кривошеин трудился в должности председателя совета директоров с 2020 года. До этого он работал в компании на разных руководящих должностях, в частности был гендиректором «РСГ-Академическое» и руководил проектами в Ростове-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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