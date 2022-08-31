В Челябинске у железнодорожного вокзала скончался мужчина

31 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Челябинец скончался до приезда бригады скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 31 августа у железнодорожного вокзала внезапно скончался мужчина. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона. «Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова, время доезда 8 минут. К сожалению сердечно-легочная реанимация проведенная фельдшерами не принесла результата, смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Прохожие рассказали, мужчине стало неожиданно плохо. Они вызвали скорую, но реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.

В Челябинске 31 августа у железнодорожного вокзала внезапно скончался мужчина. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона. «Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова, время доезда 8 минут. К сожалению сердечно-легочная реанимация проведенная фельдшерами не принесла результата, смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Прохожие рассказали, мужчине стало неожиданно плохо. Они вызвали скорую, но реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.