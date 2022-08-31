В Челябинске у железнодорожного вокзала скончался мужчина

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, скорая помощь
Челябинец скончался до приезда бригады скорой помощи Фото:

В Челябинске 31 августа у железнодорожного вокзала внезапно скончался мужчина. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

«Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова, время доезда 8 минут. К сожалению сердечно-легочная реанимация проведенная фельдшерами не принесла результата, смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Прохожие рассказали, мужчине стало неожиданно плохо. Они вызвали скорую, но реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.

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В Челябинске 31 августа у железнодорожного вокзала внезапно скончался мужчина. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона. «Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова, время доезда 8 минут. К сожалению сердечно-легочная реанимация проведенная фельдшерами не принесла результата, смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Прохожие рассказали, мужчине стало неожиданно плохо. Они вызвали скорую, но реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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