Жители Запорожья сочли бессмысленным приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Видео

01 сентября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Жители Запорожья не верят в успех визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Энергодара раскритиковали приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Люди сомневаются, что визит делегации сможет что-то изменить. Об этом они рассказали специальному корреспонденту URA.RU. «Ничего это не даст. Потому что был уже горький опыт — и ОБСЕ в Донецке — и результатов не было. Но мы надеемся. Мы надеемся, что хотя бы будем спать спокойно», — поделилась мыслями Светлана. Некоторые горожане убеждены, что международное агентство не является независимой структурой и не ставит своей целью поддержание баланса в мире. «Да там все американские псевдодипломаты в этом МАГАТЭ», — заявил один из жителей Энергодара. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Киевом Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. 31 августа эксперты МАГАТЭ прибыли на объект. Сообщалось, что агентство надеется создать постоянную миссию на атомной электростанции. Однако глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у властей региона нет каких-либо особых надежд на визит миссии МАГАТЭ, передает RT.

Жители Энергодара раскритиковали приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Люди сомневаются, что визит делегации сможет что-то изменить. Об этом они рассказали специальному корреспонденту URA.RU. «Ничего это не даст. Потому что был уже горький опыт — и ОБСЕ в Донецке — и результатов не было. Но мы надеемся. Мы надеемся, что хотя бы будем спать спокойно», — поделилась мыслями Светлана. Некоторые горожане убеждены, что международное агентство не является независимой структурой и не ставит своей целью поддержание баланса в мире. «Да там все американские псевдодипломаты в этом МАГАТЭ», — заявил один из жителей Энергодара. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Киевом Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. 31 августа эксперты МАГАТЭ прибыли на объект. Сообщалось, что агентство надеется создать постоянную миссию на атомной электростанции. Однако глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у властей региона нет каких-либо особых надежд на визит миссии МАГАТЭ, передает RT.