Полиция ищет екатеринбуржцев, тративших деньги с чужой картой в аптеке и алкомаркетах. Фото

В Екатеринбурге полиция разыскивает подозреваемых в тратах с чужой банковской карты

03 сентября 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Молодые люди нашли чужую карту и стали тратить с нее деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции. Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции. Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102.