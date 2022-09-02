В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу.
«Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции.
Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102.
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции. Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102.