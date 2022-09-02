02 сентября 2022

Полиция ищет екатеринбуржцев, тративших деньги с чужой картой в аптеке и алкомаркетах. Фото

В Екатеринбурге полиция разыскивает подозреваемых в тратах с чужой банковской карты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, оплата, пластиковые карты, банковская карта, кредитные карты, кредитка
Молодые люди нашли чужую карту и стали тратить с нее деньги Фото:

В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу.

«Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции.

Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге разыскивают трех молодых людей, которых подозревают в тратах с чужой банковской карты. На шесть тысяч рублей они купили алкоголь, сигареты и лекарства, сообщили URA.RU в пресс-сгруппе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские устанавливают личности граждан, которые воспользовались не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили женщине ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Ранее в ОВД обратилась владелица карты и сообщила, что потеряла карту в районе улицы Ереванской», — рассказывают в полиции. Подозреваемые в хищении попали на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей, сообщить об этом по телефону 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...