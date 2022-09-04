Пленный солдат ВСУ: поставляемое Западом оружие перепродавали иностранцам

05 сентября 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Поставляемое Украине оружие увозили иностранцы, говорящие на литовском и английском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемое Западом Киеву вооружение забирают иностранцы. Об этом рассказал попавший в плен Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко. «Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», — приводит слова Дворниченко РИА «Новости». Как указал пленный, иностранцы отдавали предпочтение шведско-британским переносным противотанковым управляемым ракетам «NLAW» и гранатометам «Матадор». По словам Дворниченко, командование ничего не объясняло рядовым солдатам. «Начальство говорило, что это не наше дело. Скорее всего их перепродавали. А то, которое оружие было у нас на позициях, из него никто стрелять не умел», — уточнил военнослужащий. США, Великобритания и другие страны поставляют оружие Киеву в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в июле на нелегальных площадках в даркнете были обнаружены объявления о продаже этого вооружения. Американский аналитик объяснял это тем, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. В Пентагоне не поверили в перепродажу вооружения Киевом. Тем не менее, некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставляемое Западом Киеву вооружение забирают иностранцы. Об этом рассказал попавший в плен Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко. «Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», — приводит слова Дворниченко РИА «Новости». Как указал пленный, иностранцы отдавали предпочтение шведско-британским переносным противотанковым управляемым ракетам «NLAW» и гранатометам «Матадор». По словам Дворниченко, командование ничего не объясняло рядовым солдатам. «Начальство говорило, что это не наше дело. Скорее всего их перепродавали. А то, которое оружие было у нас на позициях, из него никто стрелять не умел», — уточнил военнослужащий. США, Великобритания и другие страны поставляют оружие Киеву в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в июле на нелегальных площадках в даркнете были обнаружены объявления о продаже этого вооружения. Американский аналитик объяснял это тем, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. В Пентагоне не поверили в перепродажу вооружения Киевом. Тем не менее, некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия.