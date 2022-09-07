В Пермском крае глава города заразился COVID-19

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов сообщил, что заболел коронавирусом

Константина Лызова ждет месяц реабилитации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель Добрянского округа Пермского края, председатель регионального совета глав Константин Лызов сообщил, что заболел коронавирусом. По его словам, неделю он провел на самоизоляции, после чего уже получил отрицательный тест. Но курс реабилитации еще впереди.

«Болезнь не обошла стороной и меня — заболел коронавирусом. Неделю провел на изоляции. Сейчас болезнь уже позади, тест отрицательный, спасибо нашим врачам! Однако, „следы“ коронавируса до сих пор дают о себе знать, целый месяц буду проходить курс восстановительной терапии», — пишет мэр в Telegram.

Лызов отметил, что вакцинировался еще в 2021 году. Он считает, что прививка спасала его от болезни, но ревакцинироваться в этом году политик не успел, что и привело к печальному результату.

Ранее URA.RU рассказывало, что в политтусовке Прикамья фамилию Лызова называют, обсуждая претендентов на пост главы правительства региона. По мнению источника агентства в политэлитах, он может претендовать на вице-премьера в случае ухода Александра Борисова на повышение.