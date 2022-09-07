Главред «Вечерних ведомостей», у которого проходили обыски, приехал в полицию

Главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников приехал в отдел полиции на улице Фрунзе, 73 после утренних обысков в квартире журналиста. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Узнали из СМИ, что Владислава разыскивает полиция. Он проснулся, позвонил мне. Мы не видим смысла и оснований куда-то бегать. Созвонились с сотрудниками, договорились, что мы прибудем. Вот мы прибыли», — рассказал журналистам адвокат подзащитного Георгий Краснов.
Он отметил, что, как и Постников, не знает, зачем проводились обыски. О них его не уведомляли.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отказались комментировать информацию, касающуюся Постникова.
Обыски дома у главного редактора проходили утром 8 сентября. По версии источника URA.RU, он проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении администраторов telegram-канала «Утро Февраля», который, предположительно, ведут активисты, признанные в РФ иностранными агентами. Постников сам решил явиться в полицию.
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