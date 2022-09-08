В школах Херсона перешли на обучение на русском языке

Замглавы администрации Херсона Стремоусов: в школах региона перешли на обучение на русском языке

08 сентября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Школьники Херсонской области рассказали, что русский язык является у них основным для общения дома Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В школах Херсонской области начали обучать детей на русском языке. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Школы Херсонской области учат детей на русском языке. Они рассказали, что русский язык это основной язык общения дома с родителями», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Школьники получили новые учебники русского языка благодаря России, отметил он. Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий использовать русский язык в сфере образования, науки, а также в СМИ и госучреждениях. В школах Николаева запретили использовать русский язык с 1 сентября, в Киеве полностью отказались от школьных предметов на русском языке. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Власти региона допускают возможность вхождения территории в состав РФ. Большая часть жителей Херсонской области (71%) одобряют присоединение к России. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

В школах Херсонской области начали обучать детей на русском языке. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Школы Херсонской области учат детей на русском языке. Они рассказали, что русский язык это основной язык общения дома с родителями», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Школьники получили новые учебники русского языка благодаря России, отметил он. Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий использовать русский язык в сфере образования, науки, а также в СМИ и госучреждениях. В школах Николаева запретили использовать русский язык с 1 сентября, в Киеве полностью отказались от школьных предметов на русском языке. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Власти региона допускают возможность вхождения территории в состав РФ. Большая часть жителей Херсонской области (71%) одобряют присоединение к России. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.