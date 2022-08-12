Украина окончательно отказалась от русского языка в школах

В новом учебном году в Киеве не будет школьных предметов на русском языке. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевского городского совета.
«В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка. Такой вывод можно сделать из ответа главы Департамента образования и науки КГГА на запрос одной из общественных организаций. Согласно документу, в Киеве в новом учебном году учебные программы не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка вообще ни как предмета, ни факультативно», — написал в своем telegram-канале украинский политик Александр Клименко.
16 июля на Украине приняли закон о запрете русского языка в образовательных и государственных учреждениях. Власти Украины также создали совет, который будет координировать «дерусификацию» страны.
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