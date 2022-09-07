Опрос РИПСИ: среди жителей Запорожья и Херсона растет желание стать россиянами

Жители Херсонской и Запорожской областей готовы поучаствовать в референдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди жителей Запорожской и Херсонской областей выросло на 3% число тех, кто согласен на референдум по присоединению к России. Такие данные опроса приводит Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).

«Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России. Этот показатель растет при каждом последующем исследовании», — сообщается в докладе РИПСИ, опубликованном на их сайте.

В Запорожье готовы поучаствовать в референдуме 83% опрошенных (плюс 3 п. п.), по состоянию на 1—2 сентября. За вхождение в состав РФ выступают 81% жителей региона. В Херсонской области 71% респондентов выразили готовность принять участие в референдуме (плюс 3 п. п.). Присоединение к России одобряют 71% жителей региона. Возможность получения гражданства рассматривают 88% населения Запорожья и 84% жителей Херсонской области, сообщили исследователи РИПСИ.

Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Херсонская область начала подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ, сообщает телеканал 360. Референдум в Бердянске и на освобожденной части Запорожья запланирован на сентябрь, пишет RT.