В Челябинской области через селекцию снижают зависимость от импортных семян овощей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская область) планирует за 10 лет заменить импорт в борщевом наборе на продукцию своей селекции. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, вопрос импортозамещения в селекции и семеноводстве актуален для региона и для страны в целом.

«Работаем над тем, чтобы увеличить долю овощей своей селекции, включая овощи для борщевого набора. Выпускаем порядка 2000 сортов овощных и цветочных культур, подавляющее большинство семян приходят из Евросоюза, Китая и США. Доля российских семян менее 15%», — пояснил URA.RU директор компании Константин Осинцев.

Ежегодно фирма реализует до пяти миллионов упаковок с семенами. В 2022 году ожидают рост в 16% год к году. К 2032 году «Гетерозисная селекция» доведет долю отечественного сырья до 25%. Упор — на свои разработки. В 2022 году в госреестр РФ включили первые пять миасских сортов свеклы («Генеральская», «Темная лошадка», «Уральский борщ» и других) и моркови («Семеновна», «Хрустящее счастье» и прочих). Семена капусты находятся на государственном сортоиспытании. Осинцев отметил, что на создание сорта уходит 5—30 лет.

В региональном минсельхозе заявили: выведением сортов овощей борщевого набора занимаются разные хозяйства области. На полях АО «Совхоз Акбашевский» в Аргаяшском районе летом испытали сорта полевых овощей отечественной селекции. Вывод: требуют доработки. Например, длина морковки не должна превышать 15-20 сантиметров, а свекла должна свободна помещаться в торговую корзину. Требуется также улучшить подготовку семян перед посевом. На двух предприятиях региона, в Красноармейском и Агаповском районах, семена отечественной селекции уже используют.

Период 2022—2031 годов в России объявлен Десятилетием науки и технологий. Президент РФ Владимир Путин поставил задачи всемерного привлечения молодых кадров к исследовательской деятельности, поддержки профессионалов. «Гетерозисная селекция» собрала у себя селекционеров из Москвы, Новосибирска, Алтайского края и других.

Выведение отечественных сортов снизит зависимость сельского хозяйства от импортных семян

Процесс селекции занимает несколько этапов

Госсорткомиссия испытывает выведенные сорта на участка, расположенных по всей России

После получения сорта необходимо вырастить семенной материал