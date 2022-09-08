Основатели «Горожан» раскрыли подробности открытия нового ресторана в элитном ЖК Екатеринбурга

Екатеринбургский ресторатор Виктор Новиков откроет новое заведение Culta в ЖК Forum City

09 сентября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Ресторатор Виктор Новиков запускает в сентября сразу два проекта — ресторан и пекарню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец «Горожане» и кофейни Muru екатеринбургский ресторатор Виктор Новиков готовится к открытию нового ресторана Culta bistronomic в ЖК Forum City — запуск проекта намечен на 19 сентября. В новом заведении акцент будет сделан на контрасте вкусов и сочетании разных кухонь. Об этом рассказали представители Culta в беседе с корреспондентом URA.RU. «Culta bistronomic — это еда в средиземноморском духе и современном видении. Это смесь разных кухонь, стилей приготовления, контраст вкусов, использование дровяного гриля, своей выпечки и разных дипов», — заявили в новом заведении. Средний чек здесь будет составлять около 1200 рублей. По словам представителей Culta, работая над пространством ресторана, команда думала о том, как могла бы выглядеть пещера в современном мире, где человек может перевести дух. Именно поэтому в интерьере были использованы натуральные фактуры дерева, теплые оттенки в тканях, а при создании униформы была взята за основу самурайская одежда. Пока в ассортименте временно не будет алкоголя — лицензия на него появится у ресторана в октябре. Когда же вся документация будет оформлена, то ставка будет сделана на винах Италии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Нового Света. Завтраки также будут введены в меню чуть позже. Проект Culta bistronomic стартует, минуя традиционное техническое открытие. Официально ресторан распахнет двери 19 сентября в 14.00. «Столики можно бронировать уже сейчас», — подчеркнули представители заведения. Ресторатор Виктор Новиков является основателем ресторана «Горожане» и кофейни Muru. В сентябре бизнесмен планирует презентовать два проекта — пекарню «Улочную» и ресторан Culta. Стоит отметить, что запуск Culta был перенесен на сентябрь, хотя изначально он планировался 17—18 августа. При этом ранее экс-депутат свердловского заксобрания и владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Жизньмарт» Иван Зайченко решил не запускать новый рыбный ресторан «Сейкатцу» из-за проблем с поставкой лосося. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец «Горожане» и кофейни Muru екатеринбургский ресторатор Виктор Новиков готовится к открытию нового ресторана Culta bistronomic в ЖК Forum City — запуск проекта намечен на 19 сентября. В новом заведении акцент будет сделан на контрасте вкусов и сочетании разных кухонь. Об этом рассказали представители Culta в беседе с корреспондентом URA.RU. «Culta bistronomic — это еда в средиземноморском духе и современном видении. Это смесь разных кухонь, стилей приготовления, контраст вкусов, использование дровяного гриля, своей выпечки и разных дипов», — заявили в новом заведении. Средний чек здесь будет составлять около 1200 рублей. По словам представителей Culta, работая над пространством ресторана, команда думала о том, как могла бы выглядеть пещера в современном мире, где человек может перевести дух. Именно поэтому в интерьере были использованы натуральные фактуры дерева, теплые оттенки в тканях, а при создании униформы была взята за основу самурайская одежда. Пока в ассортименте временно не будет алкоголя — лицензия на него появится у ресторана в октябре. Когда же вся документация будет оформлена, то ставка будет сделана на винах Италии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Нового Света. Завтраки также будут введены в меню чуть позже. Проект Culta bistronomic стартует, минуя традиционное техническое открытие. Официально ресторан распахнет двери 19 сентября в 14.00. «Столики можно бронировать уже сейчас», — подчеркнули представители заведения. Ресторатор Виктор Новиков является основателем ресторана «Горожане» и кофейни Muru. В сентябре бизнесмен планирует презентовать два проекта — пекарню «Улочную» и ресторан Culta. Стоит отметить, что запуск Culta был перенесен на сентябрь, хотя изначально он планировался 17—18 августа. При этом ранее экс-депутат свердловского заксобрания и владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Жизньмарт» Иван Зайченко решил не запускать новый рыбный ресторан «Сейкатцу» из-за проблем с поставкой лосося.