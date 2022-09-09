Глава Тамбовской области проголосовал на выборах сразу после открытия участков

Врио Тамбовской области Максим Егоров одним из первых проголосовал на открывшихся участках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из первых на открывшихся участках проголосовал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Об этом сообщает департамент общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области.

«Участие в голосовании — не только наше право. Я считаю это обязанностью каждого гражданина. Ведь когда мы голосуем, то берем на себя ответственность за будущее нашей Тамбовской земли. Президент поручил мне о ней заботиться, и я с себя этой ответственности не снимаю. И, конечно же, я призываю всех прийти на избирательные участки», — сказал Максим Егоров.

На выборы действующий глава региона пришел вместе с сыном, который накануне 1 сентября пошел в первый класс одной из тамбовских школ. «Считаю, мы должны подавать детям пример гражданского поведения. Ребята должны знать, в каком обществе мы живем, какие в нем приняты правила. Убежден, что настоящего гражданина и патриота можно воспитать только одним способом: личным примером. Поэтому, уверен, всем родителям стоило бы взять своих детей на избирательные участки», — поделился своим мнением Максим Егоров.

Голосование на выборах главы Тамбовской области продлится три дня, с 9 по 11 сентября. В регионе работает Центр общественного наблюдения, в котором можно следить за ходом голосования с момента открытия до момента подведения итогов выборов. Общественная палата Тамбовской области помогла подготовить 1200 наблюдателей, которые будут работать во всех УИК и ТИК региона. В центре присутствует также экспертная группа, которая будет давать тем или иным ситуациям правовую оценку.

В России стартовали трехдневные выборы. Граждане России будут избирать губернаторов и депутатов в нескольких регионах страны.