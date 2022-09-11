Новый директор УГМК сдал экзамен на свердловских выборах, сменив команду

12 сентября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Малышев исправился за неудачу на выборах 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор УГМК по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев сдал экзамен на свердловских выборах, обеспечив результат в двух подшефных территориях — Серове и Красноуральске (там «Единая Россия» показала максимум). По данным URA.RU, для этого Малышеву пришлось менять команду политтехнологов, которые в прошлом году не дали результат. Малышева назначили директором весной 2021-го, после смерти Владимира Белоглазова, отвечавшего в УГМК за социально-политические проекты с 2000-х. «Он почти сразу избавился от своего зама Надежды Пушиной, но политтехнологов нанял рекомендованных ею. В итоге сразу в нескольких территориях — Кушве, Ревде, Реже — выборы прошли плохо: кандидаты от УГМК, выдвинутые „Единой Россией“, не смогли взять большинство», — поделился источник. Это, по его словам, сподвигло Малышева возобновить контакты с людьми, близкими к вице-мэру Екатеринбурга по политике и СМИ Сергею Плахотину (дружил с Белоглазовым и был назначен в администрацию по его протекции). Так, руководителем штаба ЕР в Серове был Сергей Ломаев, который в 2021-м по просьбе Плахотина занимался продвижением «Единой России» на выборах в Госдуму и заксобрание по Екатеринбургу. Новость по теме Свердловский мэр, вступивший в конфликт с УГМК, проиграл выборы На выборах в Серовскую думу 11 сентября победили 20 кандидатов, поддержанные «Надеждинским металлургическим заводом» (НМЗ, входит в УГМК). «Кроме того, во многом заслугой Малышева можно считать снятие с выборов нескольких кандидатов от „Новых людей“», — поделился источник. Это позволило предприятию сохранить влияние на решения в городе в условиях противодействия со стороны местной администрации. А в Красноуральске пул «Святогора», градообразующего предприятия, входящего в УГМК, взял все 15 мест. В пресс-службе УГМК от комментариев о роли Малышева в кампаниях воздержались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор УГМК по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев сдал экзамен на свердловских выборах, обеспечив результат в двух подшефных территориях — Серове и Красноуральске (там «Единая Россия» показала максимум). По данным URA.RU, для этого Малышеву пришлось менять команду политтехнологов, которые в прошлом году не дали результат. Малышева назначили директором весной 2021-го, после смерти Владимира Белоглазова, отвечавшего в УГМК за социально-политические проекты с 2000-х. «Он почти сразу избавился от своего зама Надежды Пушиной, но политтехнологов нанял рекомендованных ею. В итоге сразу в нескольких территориях — Кушве, Ревде, Реже — выборы прошли плохо: кандидаты от УГМК, выдвинутые „Единой Россией“, не смогли взять большинство», — поделился источник. Это, по его словам, сподвигло Малышева возобновить контакты с людьми, близкими к вице-мэру Екатеринбурга по политике и СМИ Сергею Плахотину (дружил с Белоглазовым и был назначен в администрацию по его протекции). Так, руководителем штаба ЕР в Серове был Сергей Ломаев, который в 2021-м по просьбе Плахотина занимался продвижением «Единой России» на выборах в Госдуму и заксобрание по Екатеринбургу. На выборах в Серовскую думу 11 сентября победили 20 кандидатов, поддержанные «Надеждинским металлургическим заводом» (НМЗ, входит в УГМК). «Кроме того, во многом заслугой Малышева можно считать снятие с выборов нескольких кандидатов от „Новых людей“», — поделился источник. Это позволило предприятию сохранить влияние на решения в городе в условиях противодействия со стороны местной администрации. А в Красноуральске пул «Святогора», градообразующего предприятия, входящего в УГМК, взял все 15 мест. В пресс-службе УГМК от комментариев о роли Малышева в кампаниях воздержались.