Мэрия Челябинска просит магазины ограничить продажу алкоголя в День города

09 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Употребление жителями алкоголя может привести к неприятным ситуациям во время праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска просит владельцев магазинов и супермаркетов ограничить продажу алкоголя в День города. В своем письме власти города утверждают, что ограничение продажи повысит безопасность жителей во время праздника. «В целях обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию 286-летия города Челябинска убедительно прошу вас 10 сентября с 18:00 до 23:00 ограничить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в предприятиях, расположенных по адресам Тимирязевская, 29 и площадь Революции, 1/1», — говорится в тексте письма, направленном в торговую сеть «Магнит». «Красное&Белое» также просят ограничить продажу алкоголя по адресам Цвиллинга, 41А, Цвиллинга, 35, Салавата Юлаева, 17В. День города начали праздновать 3 сентября. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении трех недель, до 18 сентября. Однако основные события запланированы на 10 число. У ЛА «Трактор» для челябинцев выступят Клава Кока, NILETTO и ST. На Театральной площади жителей поздравят солисты Мариинского и Большого театра и певица ANNA ASTI. Завершится празднование 12-минутным салютом на набережной реки Миасс.

Мэрия Челябинска просит владельцев магазинов и супермаркетов ограничить продажу алкоголя в День города. В своем письме власти города утверждают, что ограничение продажи повысит безопасность жителей во время праздника. «В целях обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию 286-летия города Челябинска убедительно прошу вас 10 сентября с 18:00 до 23:00 ограничить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в предприятиях, расположенных по адресам Тимирязевская, 29 и площадь Революции, 1/1», — говорится в тексте письма, направленном в торговую сеть «Магнит». «Красное&Белое» также просят ограничить продажу алкоголя по адресам Цвиллинга, 41А, Цвиллинга, 35, Салавата Юлаева, 17В. День города начали праздновать 3 сентября. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении трех недель, до 18 сентября. Однако основные события запланированы на 10 число. У ЛА «Трактор» для челябинцев выступят Клава Кока, NILETTO и ST. На Театральной площади жителей поздравят солисты Мариинского и Большого театра и певица ANNA ASTI. Завершится празднование 12-минутным салютом на набережной реки Миасс.