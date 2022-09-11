Увольняющихся пермских чиновников примет крайизбирком

Игорь Вагин: сотрудникам ликвидированного избиркома Перми нашли работу

12 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Игорь Вагин возьмет на работу городских чиновников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Трех сотрудников ликвидируемой избирательной комиссии Перми намерены пригласить в систему краевого избиркома. Об этом на заседании Общественного штаба по выборам 12 сентября сообщил председатель краевой комиссии Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. «Вопросов к работе нашей комиссии у нас никогда не было. Профессиональные компетенции и состав комиссии — очень сильные. Очень рассчитываю увидеть их в системе наших комиссий, потому что таких специалистов в рынок мы отдавать не хотим. Сделаем им соответствующее предложение до конца года», — отметил Вагин. Речь идет о главе комиссии Игоре Алаеве, его заместителе Марине Ермашевой, а также секретаре Евгении Миронове. Исполняя требования федерального законодательства, сначала краевое заксобрание, а потом Пермская гордума как учредитель муниципальной комиссии Перми приняли решение о ее ликвидации. Проводить выборы в краевой столице будет ТИК №1 Свердловского района. Игорь Вагин пояснил, что решение об упразднении муниципальных комиссий на федеральном уровне было принято потому, что в некоторых регионах они злоупотребляли полномочиями в интересах своих учредителей. Но в Перми такого не было.

Трех сотрудников ликвидируемой избирательной комиссии Перми намерены пригласить в систему краевого избиркома. Об этом на заседании Общественного штаба по выборам 12 сентября сообщил председатель краевой комиссии Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. «Вопросов к работе нашей комиссии у нас никогда не было. Профессиональные компетенции и состав комиссии — очень сильные. Очень рассчитываю увидеть их в системе наших комиссий, потому что таких специалистов в рынок мы отдавать не хотим. Сделаем им соответствующее предложение до конца года», — отметил Вагин. Речь идет о главе комиссии Игоре Алаеве, его заместителе Марине Ермашевой, а также секретаре Евгении Миронове. Исполняя требования федерального законодательства, сначала краевое заксобрание, а потом Пермская гордума как учредитель муниципальной комиссии Перми приняли решение о ее ликвидации. Проводить выборы в краевой столице будет ТИК №1 Свердловского района. Игорь Вагин пояснил, что решение об упразднении муниципальных комиссий на федеральном уровне было принято потому, что в некоторых регионах они злоупотребляли полномочиями в интересах своих учредителей. Но в Перми такого не было.