В Челябинске на торги выставили шубы бизнесмена-банкрота

В Челябинске с торгов выставили шубы бизнесмена-банкрота

13 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Судьба шуб и кожаных изделий стала предметом многочисленных исков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске объявили торги по продаже права требования у банкрота-предпринимателя Дионисиоса Циоплиакиса меховых изделий на сумму свыше 100 миллионов рублей. Как следует из сайта проведения электронных торгов, заявки на аукцион собирают до 20 сентября. «Лот по продаже права требования у индивидуального предпринимателя Циоплиакиса Дионисиоса Илиаса. Конец приема ценовых предложений и заявок — 20 сентября 2022 года», — сообщил организатор торгов на электронной площадке. В арбитражном суде с ноября 2016 года состоялись десятки заседаний. Кредитор Сбербанк обратился в суд с требованием признать Циоплиакиса банкротом. Как следует из данных дел, в августе 2016 года предприниматель заключил договор со своим однофамильцем, который по агентскому договору должен был реализовать принадлежащие должнику меховые изделия. Агент получил для продажи больше пяти тысяч товаров из меха, кожи и текстиля. Точки продаж — в торговых центрах Челябинске и Уфы. В результате средства до кредитора от продаж не дошли, и банкротами признали обоих Циоплиакисов. Впоследствии состоялся ряд судов: по искам к службе судебных приставов, которую Дионисиос обвинил в утрате шуб на 19 млн, к финуправляющему и других. Последний рассмотренный судами аспект дела касался суммы на прожиточный минимум. Самому предпринимателю и его шестерым детям арбитражный управляющий передал 920 тысяч рублей, продав две машины должника — Lexus и Toyota. Но кредитор возмутился, а суды в силу допущенных нарушений позицию Сбербанка поддержали. Деньги управляющему предписали вернуть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске объявили торги по продаже права требования у банкрота-предпринимателя Дионисиоса Циоплиакиса меховых изделий на сумму свыше 100 миллионов рублей. Как следует из сайта проведения электронных торгов, заявки на аукцион собирают до 20 сентября. «Лот по продаже права требования у индивидуального предпринимателя Циоплиакиса Дионисиоса Илиаса. Конец приема ценовых предложений и заявок — 20 сентября 2022 года», — сообщил организатор торгов на электронной площадке. В арбитражном суде с ноября 2016 года состоялись десятки заседаний. Кредитор Сбербанк обратился в суд с требованием признать Циоплиакиса банкротом. Как следует из данных дел, в августе 2016 года предприниматель заключил договор со своим однофамильцем, который по агентскому договору должен был реализовать принадлежащие должнику меховые изделия. Агент получил для продажи больше пяти тысяч товаров из меха, кожи и текстиля. Точки продаж — в торговых центрах Челябинске и Уфы. В результате средства до кредитора от продаж не дошли, и банкротами признали обоих Циоплиакисов. Впоследствии состоялся ряд судов: по искам к службе судебных приставов, которую Дионисиос обвинил в утрате шуб на 19 млн, к финуправляющему и других. Последний рассмотренный судами аспект дела касался суммы на прожиточный минимум. Самому предпринимателю и его шестерым детям арбитражный управляющий передал 920 тысяч рублей, продав две машины должника — Lexus и Toyota. Но кредитор возмутился, а суды в силу допущенных нарушений позицию Сбербанка поддержали. Деньги управляющему предписали вернуть.