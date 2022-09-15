Памфилова признала честность прошедших выборов в России

15 сентября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова подчеркнула, что сентябрьские выборы в 2022 году прошли честно Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам прошедших выборов нет жалоб, которые бы требовали рассмотрения Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «По итогам прошедших выборов нет ни одной жалобы, которая бы требовала рассмотрения на заседании ЦИК и могла бы повлиять на результаты», — сказала она. Глава сообщила об этом в ходе заседания ЦИК. Ранее Памфилова говорила о том, что избирательная кампания в России прошла достаточно спокойно. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября.

По итогам прошедших выборов нет жалоб, которые бы требовали рассмотрения Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «По итогам прошедших выборов нет ни одной жалобы, которая бы требовала рассмотрения на заседании ЦИК и могла бы повлиять на результаты», — сказала она. Глава сообщила об этом в ходе заседания ЦИК. Ранее Памфилова говорила о том, что избирательная кампания в России прошла достаточно спокойно. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября.