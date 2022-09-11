Глава ЦИК Памфилова: избирательная кампания прошла достаточно спокойно

Элла Памфилова напомнила, что предстоит подсчет голосов
новость из сюжетаЕдиный день голосования — 2022
На данный момент избирательная кампания прошла достаточно спокойно, 12 сентября предстоит подсчет голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Завтра, еще предстоит ночь серьезная, подсчеты голосов. На сей момент, если прогнозировать, все более-менее прилично», — констатировала Памфилова, ее слова передает РИА «Новости». По ее мнению, избирательная кампания прошла достаточно спокойно.
Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. Глава ЦИК Памфилова ранее заявляла, что необходимо жестко отменять результаты голосования, если подтверждаются нарушения.
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