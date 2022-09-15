Глава МИД Венгрии: попытки ослабить россиян поставят Европу на колени

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Виды Будапешта. Венгрия, летнее кафе, общепит
Глава МИД Венгрии заявил, что санкционная политика не работает Фото:

Санкции в отношении России работают в противоположную сторону. Попытки навредить экономике России приводят к ослаблению Евросоюза. Об этом Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своих социальных сетях.

«Мы согласились, что надо поддерживать каждый шаг, который приближает нас к прекращению боевых действий, и наконец забыть о мерах, которые приводят только к дальнейшей эскалации. Становится все понятнее, что санкционная политика не работает, поскольку попытки ослабить россиян могут поставить Европу на колени», — подытожил Петер Сийярто.

Ранее Bloomberg отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы. Даже ограничение визового режима для россиян и экономический бойкот России не помогают. Причиной тому, по мнению авторов, является ментальность — моральная сила россиян и внутренняя мягкость европейцев.

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Санкции в отношении России работают в противоположную сторону. Попытки навредить экономике России приводят к ослаблению Евросоюза. Об этом Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своих социальных сетях. «Мы согласились, что надо поддерживать каждый шаг, который приближает нас к прекращению боевых действий, и наконец забыть о мерах, которые приводят только к дальнейшей эскалации. Становится все понятнее, что санкционная политика не работает, поскольку попытки ослабить россиян могут поставить Европу на колени», — подытожил Петер Сийярто. Ранее Bloomberg отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы. Даже ограничение визового режима для россиян и экономический бойкот России не помогают. Причиной тому, по мнению авторов, является ментальность — моральная сила россиян и внутренняя мягкость европейцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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