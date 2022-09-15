Глава МИД Венгрии: попытки ослабить россиян поставят Европу на колени

15 сентября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Глава МИД Венгрии заявил, что санкционная политика не работает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкции в отношении России работают в противоположную сторону. Попытки навредить экономике России приводят к ослаблению Евросоюза. Об этом Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своих социальных сетях. «Мы согласились, что надо поддерживать каждый шаг, который приближает нас к прекращению боевых действий, и наконец забыть о мерах, которые приводят только к дальнейшей эскалации. Становится все понятнее, что санкционная политика не работает, поскольку попытки ослабить россиян могут поставить Европу на колени», — подытожил Петер Сийярто. Ранее Bloomberg отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы. Даже ограничение визового режима для россиян и экономический бойкот России не помогают. Причиной тому, по мнению авторов, является ментальность — моральная сила россиян и внутренняя мягкость европейцев.

Санкции в отношении России работают в противоположную сторону. Попытки навредить экономике России приводят к ослаблению Евросоюза. Об этом Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своих социальных сетях. «Мы согласились, что надо поддерживать каждый шаг, который приближает нас к прекращению боевых действий, и наконец забыть о мерах, которые приводят только к дальнейшей эскалации. Становится все понятнее, что санкционная политика не работает, поскольку попытки ослабить россиян могут поставить Европу на колени», — подытожил Петер Сийярто. Ранее Bloomberg отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы. Даже ограничение визового режима для россиян и экономический бойкот России не помогают. Причиной тому, по мнению авторов, является ментальность — моральная сила россиян и внутренняя мягкость европейцев.