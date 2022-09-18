La Repubblica: Урганта наградили премией в Италии

В Форте-деи-Марми (Италия) российскому телеведущему Ивану Урганту вручили Международную сатирическую премию. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
«Безумная идея шоумена встретить Новый год в итальянском стиле и сделать это на итальянском языке, переводя скетчи и песни, увенчалась успехом», — объявили организаторы, пишет издание La Reppubblica. Отмечается, что спонсоры остались в восторге от новогоднего шоу Урганта в стиле итальянского музыкального телевидения 80-х.
Ранее стало известно, что Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru.
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В Форте-деи-Марми (Италия) российскому телеведущему Ивану Урганту вручили Международную сатирическую премию. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. «Безумная идея шоумена встретить Новый год в итальянском стиле и сделать это на итальянском языке, переводя скетчи и песни, увенчалась успехом», — объявили организаторы, пишет издание La Reppubblica. Отмечается, что спонсоры остались в восторге от новогоднего шоу Урганта в стиле итальянского музыкального телевидения 80-х. Ранее стало известно, что Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru.