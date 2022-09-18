В Екатеринбурге уволился каждый третий участковый

19 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

За полгода некомплект среди участковых усилился на треть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге некомплект участковых уполномоченных полиции за полгода существенно усилился и достиг 30%, хотя еще в марте не хватало лишь 20% участковых. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «Больше полугода пустуют места почти 30-35% участковых. Еще несколько месяцев назад ситуация была лучше, но, видимо, низкие зарплаты и тяжелые условия труда делают свое дело», — рассказал собеседник агентства. Источник считает, что сотрудники ищут более прибыльную работу, которая не связана с риском. По его словам, сложная ситуация наблюдается и в других подразделениях УМВД по Екатеринбургу. Проблемы с некомплектом наблюдаются в патрульно-постовой службе и в дежурной части, однако там нехватка личного состава в среднем достигает лишь 20%. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В ноябре инсайдеры сообщали, что за девять месяцев 2021 года дефицит кадров в областном главке МВД составил 30%. Однако, по официальной информации, некомплект на конец ноября находился в пределах 14,4%. В марте начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков официально говорил о некомплекте в 20%. Через несколько месяцев после этого решение покинуть ряды полиции принял начальник управления по работе с личным составом свердловского главка Владимир Тиряев, который отвечал за решение проблемы нехватки сотрудников.

В Екатеринбурге некомплект участковых уполномоченных полиции за полгода существенно усилился и достиг 30%, хотя еще в марте не хватало лишь 20% участковых. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «Больше полугода пустуют места почти 30-35% участковых. Еще несколько месяцев назад ситуация была лучше, но, видимо, низкие зарплаты и тяжелые условия труда делают свое дело», — рассказал собеседник агентства. Источник считает, что сотрудники ищут более прибыльную работу, которая не связана с риском. По его словам, сложная ситуация наблюдается и в других подразделениях УМВД по Екатеринбургу. Проблемы с некомплектом наблюдаются в патрульно-постовой службе и в дежурной части, однако там нехватка личного состава в среднем достигает лишь 20%. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В ноябре инсайдеры сообщали, что за девять месяцев 2021 года дефицит кадров в областном главке МВД составил 30%. Однако, по официальной информации, некомплект на конец ноября находился в пределах 14,4%. В марте начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков официально говорил о некомплекте в 20%. Через несколько месяцев после этого решение покинуть ряды полиции принял начальник управления по работе с личным составом свердловского главка Владимир Тиряев, который отвечал за решение проблемы нехватки сотрудников.