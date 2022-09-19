19 сентября 2022

«Уралвагонзавод» сэкономит, отказавшись от импортных инструментов и технологий

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод, т90
На УВЗ производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений Фото:

Сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства.

«В инструментальном цехе завода производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений. Сегодня здесь увеличили работы по импортозамещению. Идет переход на инструмент собственного производства, который не уступает по качеству аналогам, но при этом в разы дешевле. Например, освоили новый вид покрытия — азотирование. Применили его на червячно-модульных фрезах и долбяках и передали в цехи УВЗ. Испытания показали, что срок службы инструмента увеличился», — рассказали представители завода.

Ранее URA.RU сообщало, что работникам, занятым на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.

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Сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства. «В инструментальном цехе завода производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений. Сегодня здесь увеличили работы по импортозамещению. Идет переход на инструмент собственного производства, который не уступает по качеству аналогам, но при этом в разы дешевле. Например, освоили новый вид покрытия — азотирование. Применили его на червячно-модульных фрезах и долбяках и передали в цехи УВЗ. Испытания показали, что срок службы инструмента увеличился», — рассказали представители завода. Ранее URA.RU сообщало, что работникам, занятым на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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