«Уралвагонзавод» сэкономит, отказавшись от импортных инструментов и технологий

20 сентября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

На УВЗ производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства. «В инструментальном цехе завода производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений. Сегодня здесь увеличили работы по импортозамещению. Идет переход на инструмент собственного производства, который не уступает по качеству аналогам, но при этом в разы дешевле. Например, освоили новый вид покрытия — азотирование. Применили его на червячно-модульных фрезах и долбяках и передали в цехи УВЗ. Испытания показали, что срок службы инструмента увеличился», — рассказали представители завода. Ранее URA.RU сообщало, что работникам, занятым на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.

Сотрудники нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» освоили новый вид покрытия в рамках активного импортозамещения иностранных инструментов и технологий. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятие переходит на инструмент собственного производства. «В инструментальном цехе завода производится свыше 100 тысяч видов инструмента, оснастки и приспособлений. Сегодня здесь увеличили работы по импортозамещению. Идет переход на инструмент собственного производства, который не уступает по качеству аналогам, но при этом в разы дешевле. Например, освоили новый вид покрытия — азотирование. Применили его на червячно-модульных фрезах и долбяках и передали в цехи УВЗ. Испытания показали, что срок службы инструмента увеличился», — рассказали представители завода. Ранее URA.RU сообщало, что работникам, занятым на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.