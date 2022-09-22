Тюменскую оппозицию отговорили от борьбы за кресло спикера облдумы

Единоросс Фуат Сайфитдинов останется единственным кандидатом на пост председателя Тюменской облдумы, которая объединяет депутатов от юга области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября.
«Сайфитдинов будет единственным кандидатом. Оппозиции власть дала понять, что сейчас не время для партийной борьбы — они не будут предлагать своих представителей», — рассказал инсайдер.
Агентство обратилось в региональный парламент за комментарием. Там ответили, что официальной информации о возможных оппонентах Сайфитдинова нет.
Место спикера облдумы стало вакантным после скоропостижной смерти экс-председателя Сергея Корепанова 28 июня. 22 сентября президиум регионального политсовета ЕР официально выдвинул кандидатуру Сайфитдинова.
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Единоросс Фуат Сайфитдинов останется единственным кандидатом на пост председателя Тюменской облдумы, которая объединяет депутатов от юга области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября. «Сайфитдинов будет единственным кандидатом. Оппозиции власть дала понять, что сейчас не время для партийной борьбы — они не будут предлагать своих представителей», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось в региональный парламент за комментарием. Там ответили, что официальной информации о возможных оппонентах Сайфитдинова нет. Место спикера облдумы стало вакантным после скоропостижной смерти экс-председателя Сергея Корепанова 28 июня. 22 сентября президиум регионального политсовета ЕР официально выдвинул кандидатуру Сайфитдинова.