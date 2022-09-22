Тюменскую оппозицию отговорили от борьбы за кресло спикера облдумы

Единоросс Фуат Сайфитдинов стал единственным кандидатом на пост спикера Тюменской облдумы

22 сентября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

У Фуата Сайфитдинова не будет альтернативы на выборах спикера Тюменской облдумы Фото: Елена Федорова © URA.RU Единоросс Фуат Сайфитдинов останется единственным кандидатом на пост председателя Тюменской облдумы, которая объединяет депутатов от юга области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября. «Сайфитдинов будет единственным кандидатом. Оппозиции власть дала понять, что сейчас не время для партийной борьбы — они не будут предлагать своих представителей», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось в региональный парламент за комментарием. Там ответили, что официальной информации о возможных оппонентах Сайфитдинова нет. Место спикера облдумы стало вакантным после скоропостижной смерти экс-председателя Сергея Корепанова 28 июня. 22 сентября президиум регионального политсовета ЕР официально выдвинул кандидатуру Сайфитдинова.

Единоросс Фуат Сайфитдинов останется единственным кандидатом на пост председателя Тюменской облдумы, которая объединяет депутатов от юга области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Выборы нового спикера пройдут 23 сентября. «Сайфитдинов будет единственным кандидатом. Оппозиции власть дала понять, что сейчас не время для партийной борьбы — они не будут предлагать своих представителей», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось в региональный парламент за комментарием. Там ответили, что официальной информации о возможных оппонентах Сайфитдинова нет. Место спикера облдумы стало вакантным после скоропостижной смерти экс-председателя Сергея Корепанова 28 июня. 22 сентября президиум регионального политсовета ЕР официально выдвинул кандидатуру Сайфитдинова.